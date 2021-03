Il terrazzo perfetto

Non tutti possono permettersi un giardino e talvolta neanche un balcone. Tuttavia, chi ha la fortuna di avere a disposizione un terrazzo potrebbe realizzare grandi cose, aggiungendo un arredamento carino, pulito ed elegante sfruttando al meglio gli spazi.

Innanzitutto però, è bene considerare che il pavimento di una zona esterna al proprio appartamento deve sempre e comunque sottostare a delle regole condominiali, soprattutto per quanto riguarda il carico massimo e le fuoriuscite di acqua, che potrebbero danneggiare gli altri inquilini ai piani più in basso.

Insomma, prima di decidere di lavare a secchiate il proprio terrazzo è bene controllare che sia presente un canale di scolo e che questo non vada a finire nel giardino della famiglia del piano terra, accertandosi che la grondaia finisca direttamente nel sottosuolo.

Il pavimento

La cosa più importante da fare e che farà sembrare il vostro terrazzo più curato è la pulizia delle mattonelle, che generalmente si presentano in cotto. Il sole e il gelo possono macchiarle, lasciando sgradevoli aloni bianchi sulla superficie: l’unico modo per rimuoverle è effettuando un trattamento specifico con un prodotto che renderà il pavimento idrorepellente.

Prima però sarà necessario spazzare via tutto lo sporco e il guano che gli uccelli potrebbero aver lasciato in giro. Per rendere il compito più veloce è preferibile utilizzare un’idropulitrice o un aspiraliquidi, come quelli presenti su questo sito web, in grado di eliminare anche le macchie più ostinate, foglie e residui di calce che potrebbero derivare da lavori svolti in casa nel corso degli anni.

Vasi e balconiere

Le piante rendono l’ambiente più accogliente, tuttavia è bene scegliere i fiori adatti al clima e all’esposizione, altrimenti la loro vita sarà molto breve. Le balconiere sono senza dubbio più comode rispetto a un vaso da terra, non solo perché visivamente occupa meno spazio, ma si possono usare anche come riparo dagli occhi indiscreti dei vicini, che resteranno esterrefatti dalla bellezza e dai colori dei vostri fiori.

I gerani sono tra i più apprezzati, tuttavia anche l’echinacea purpurea, la rudbeckia, le coreosside e altre piante floreali si adattano molto bene alla vita in vaso. Se ne avete la possibilità installate un sistema di irrigazione, in modo tale da evitare quanto più possibile spreco di acqua.

Arredamento

Un terrazzo confortevole deve avere almeno un tavolino con delle sedie, meglio ancora un divanetto con dei cuscini idrorepellenti che renderanno le sedute più comode. Durante l’estate potrete accogliere gli ospiti e organizzare pranzi e cene: un bel barbecue è ciò che ci vuole per rallegrare l’ambiente, attenti però a posizionarlo in una zona dove i fumi non creino fastidio agli altri condomini.

Illuminazione

Per godere al massimo il nuovo terrazzo anche durante le sere d’estate è possibile installare piccoli faretti a energia solare. Per rendere l’ambiente più romantico invece le lanterne e le ghirlande sono più indicate, poiché emanano una luce calda e più accogliente rispetto alla prima tipologia. Attenzione a non utilizzare lampade da interno, poiché non hanno le caratteristiche adatte per resistere alle intemperie.

Come creare ombra

Per sfruttare al meglio il terrazzo anche in pieno sole sarebbe opportuno posizionare un ombrellone o una tenda oscurante. Tuttavia, anche in questo caso è necessario comunicare l’intenzione a proprio amministratore, soprattutto se si tratta di strutture fisse che richiedono l’utilizzo di pergolati. Per questo motivo, consigliamo sempre l’acquisto di accessori più piccoli, mobili e lontano dal parapetto, per evitare eventuali fastidi e richiami da parte di altri condomini.

Birdgarden

Se siete amanti della natura, oltre che del relax, una buona idea è quella di installare delle piccole mangiatoie per uccellini nelle zone più riparate del balcone, come per esempio un angolo oppure nei pressi di un albero o una siepe da vaso. Scegliete un modello con la tettoia bassa, in modo tale da non attirare volatili troppo grandi e infestanti come piccioni, gazze e cornacchie, ma soltanto passeriformi.

Nei negozi di animali è possibile acquistare mangime specifico per uccelli selvatici come cinciallegre, pettirossi e passerotti, evitando inoltre di utilizzare riso, pasta, pane e altri cibi non indicati. Non dimenticate di posizionare una piccola vaschetta d’estate piena d’acqua, in modo da consentire ai piccoli ospiti di rinfrescarsi.

Il terrazzo d’inverno

Purtroppo il terrazzo, così come il giardino, si può sfruttare soltanto durante la bella stagione, in primavera e in estate, poiché sarà molto difficile riuscire a tenerlo pulito quando piove. Inoltre, è molto importante proteggere l’arredamento esterno dalle intemperie attraverso l’utilizzo di appositi teli scuri, per evitare quanto più possibile il deterioramento dei materiali.

Chi ha a disposizione una cantina o un garage potrebbe eventualmente riporre sedie e ombrelloni in un luogo riparato fino all’anno successivo. Sarebbe opportuno lasciare a disposizione le mangiatoie, poiché con il freddo i passeriformi faticano maggiormente a trovare cibo adatto a loro.