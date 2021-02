Fratoianni: “Una buona notizia”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

A seguito di approfondite indagini, la Procura di Milano ha chiesto una condanna per le piattaforme on line per la distribuzione e la consegna di cibo, a 733 milioni di euro di ammende e ad assumere come lavoratori subordinati 60.000 rider, che fino ad oggi venivano trattati come lavoratori autonomi.

Come accertato dalla procura, le aziende non rispettavano i diritti più basilari dei lavoratori e avevano un comportamento da “caporali digitali”.

Adesso saranno costretti ad assumere i lavoratori, che come giustamente sottolinea il Procuratore Greco, sono cittadini, non schiavi.

Un solo appunto: è un vero peccato che ci sia arrivata la magistratura prima della politica. Tra i pochi ad essersi occupati del tema (ormai da tempo) sono Marco Grimaldi, nostro consigliere regionale del Piemonte, e Federico Martelloni, cosigliere comunale a Bologna.

A livello nazionale, invece, ingialliscono proposte che non sono state prese in considerazione.