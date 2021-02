Fratoianni: “Quanto avvenuto al liceo Giulio Cesare di Roma è davvero sconcertante”

Quanto avvenuto al liceo Giulio Cesare di #Roma è davvero sconcertante.

La dirigente scolastica ha censurato, nell’ambito della settimana di autogestione studentesca, la proposta degli studenti di organizzare seminari di informazione sulla #Legge194, sull’#IdentitàDiGenere e un corso di storia sull’occupazione fascista dei Balcani.

I motivi?

Secondo la dirigente perché “vorrebbe dire istigare le persone ad abortire”, perché “l’identità di genere non esiste”, perché “non sarebbe fatto con un punto di vista oggettivo”.

Non solo. La dirigente scolastica ha anche cercato di giustificarsi facendosi forte della decisione del collegio dei docenti sul programma delle iniziative. Per poi essere smentita dallo stesso collegio docenti, che afferma di aver avuto il programma solo dopo l’azione censoria.

È surreale che tutto ciò accada in un Liceo della capitale nel 2021. A questo punto è necessario fare chiarezza fino in fondo.

Presenteremo un’interrogazione parlamentare al governo perché l’Ufficio scolastico regionale verifichi il comportamento della dirigente e la correttezza di quanto avvenuto.