PaP: “Tutti in coda per una fetta di torta…”

L’arrivo di Mario Draghi a spartire la torta del Recovery Fund ha stuzzicato gli appetiti di tutto il Parlamento: le appartenenze di destra e di sinistra evaporano rapidamente per rincorrere una fetta di potere, sotto gli occhi increduli dei cittadini e degli elettori.

La sinistra parlamentare che tuonava “mai più con Renzi” è disponibile a governare non solo con Italia Viva ma ben più in là di Renzi. Il PD dei richiami al voto utile per “arginare le destre” e “fermare i fascisti” toglie ogni veto sulla Lega ladrona e razzista per provare a governarci insieme.

Il Draghi che incanta

Grillo e Crimi di un Movimento 5 Stelle ormai allo sbando terminano la loro rivoluzione di cartapesta aprendo ad un governissimo con Draghi premier. Salvini non pone veti al governare insieme al centrosinistra.

Truffato l’elettore leghista che voleva protezione sociale contro l’Europa.

Imbrogliato il militante dem che voleva “arginare le destre”.

Fregato il simpatizzante di LeU che voleva finalmente “qualcosa di sinistra”.

Raggirato il 5S che credeva nell’acqua pubblica, nel No-Tav e nella lotta ai poteri forti.

Tutto il Parlamento e il ceto politico sembrano collassare incantati dalla figura di Draghi: per questo vi chiediamo di scegliere di aiutarci a costruire Potere al Popolo. Insieme a noi, dalla parte delle lavoratrici, dei lavoratori e dei disoccupati, dell’ambiente e del welfare per immaginare un Paese più giusto e solidale, dove lo sviluppo sia sostenibile e la democrazia una parola autentica e viva.