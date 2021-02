Lezzi: “Si deve avere coraggio e fare la cosa giusta per essere felici”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Si mettono in moto i migliori talenti per concentrare il dibattito su qualcosa che non esiste in modo da nascondere quello che dovrebbe essere discusso.

Nessuno, e dico nessuno, ha mai chiesto al M5S di non partecipare alle consultazioni con il presidente incaricato. Non avrebbe senso. Il problema semmai è cosa il M5S intende dire.

Stamattina si può chiedere l’acqua pubblica, la banca pubblica, la legge contro il conflitto di interessi e sull’editoria pura, un aiuto concreto alla classe media e alle piccole e medie imprese oltre ad un buon uso dei fondi europei.

Seguitemi ancora e immaginiamo la composizione del nuovo governo. Ci saranno probabilmente un paio di ministri per ogni forza parlamentare che ci starà. Due ministri di Forza Italia, magari Brunetta e Ghedini. Due ministri della Lega uno dei quali potrebbe essere lo stesso Salvini. Due ministri di Italia Viva, penso a Boschi e Bellanova.

Non prenderò in giro nessuno dicendo che con questa compagine si possono realizzare i nostri obiettivi

Chiunque lo dovesse affermare sarebbe il primo a non crederci. Nessun ministro può andare a controllare nei cassetti di un altro ministro. Non giriamoci attorno, in un governo con poche nostre figure, anche il controllo sulla finalità dei soldi del Recovery sarebbe demandato ad altri.

La nostra reputazione sarà ferita dall’aver governato anche con Berlusconi al quale Di Maio neanche rispose al telefono nel 2018 dall’essere tornati con la Lega e Italia Viva in un colpo solo. È vero abbiamo governato con la Lega ma eravamo nettamente in maggioranza così come eravamo in maggioranza con l’attuale alleanza e, soprattutto, avevamo il Presidente che era nostra espressione.

C’è un’enorme differenza

Al Presidente incaricato io direi che il M5S, può donare i suoi organi e il suo cuore solo per un governo a tempo che metta in sicurezza il Recovery Plan, il piano vaccinale e che faccia subito il decreto da 32 miliardi che, a causa di Renzi, gli italiani in estrema difficoltà sono costretti ad aspettare da oltre un mese.

Si potrebbe votare a giugno, restituire ai cittadini la possibilità di scegliere da chi essere governati. Lo so bene quanto ha chiesto il Presidente Mattarella ma LEU ha già dichiarato di essere incompatibile con la Lega, se i numeri in Parlamento non ci fossero, la strada sarebbe solo quella di nuove consultazioni.

Vedremo cosa accadrà, ma a me non resta che ascoltare la mia coscienza e dire un deciso no su un eventuale governo che veda in maggioranza le politiche di Lega, Forza Italia, Italia Viva e PD fino alla fine della legislatura.

Come diceva Gianroberto, si deve avere coraggio e fare la cosa giusta per essere felici.