Padova, al via la consultazione per l’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione

In previsione dell’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023 questa Amministrazione procede all’avvio della consultazione al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione e favorire il coinvolgimento attivo della società civile.

Per ottenere il massimo coinvolgimento possibile nella procedura di adozione del Piano, i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi (esempio: le Associazioni dei consumatori e degli utenti, gli Ordini professionali e imprenditoriali, le Organizzazioni sindacali) e, in generale, tutti coloro che fruiscono delle attività e dei servizi resi dal Comune di Padova, sono invitati a presentare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza osservazioni e proposte, che saranno valutate ai fini della redazione del testo finale del Piano.

Dichiara l’assessore Diego Bonavina

“Trasparenza e legalità sono temi molto cari alla nostra Amministrazione, che vengono prima di ogni altra cosa. Invito tutti i soggetti interessati a far pervenire osservazioni al nostro Piano triennale perché saranno per noi suggerimenti preziosi per la redazione di un documento che è strategico nel perseguire gli ambiziosi obiettivi che ci siamo dati”.

Le osservazioni e le proposte devono pervenire al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 21 febbraio 2021 e riportare in oggetto la seguente dicitura: “Osservazioni e/o proposte alla bozza del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023”, con le seguenti modalità:

consegnate a mano all’Ufficio Protocollo Generale

inviate a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Padova Ufficio Postale Padova Centro Casella Postale Aperta 35122 Padova

trasmesse via email al seguente indirizzo: accessocivicotrasparenza@comune.padova.it

via pec all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Per facilitare la presentazione delle osservazioni e delle proposte è possibile utilizzare la scheda tipo scaricabile dalla pagina di approfondimento.