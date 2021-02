Scanzi: “Per Patrick Zaki siamo in una situazione paradossale”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina facebook:

Per Patrick Zaki, per l’undicesima volta dall’arresto del 7 febbraio 2020, è stata nuovamente prorogata la carcerazione. Come ha raccontato Il Fatto Quotidiano, lo studente egiziano dell’Università di Bologna – detenuto dal 7 febbraio dell’anno scorso con l’accusa di propaganda sovversiva – rimarrà altri 45 giorni nella prigione di Tora in Egitto”.

“Siamo in una situazione paradossale in cui giudici, procuratori e altri esponenti della magistratura egiziana comunicano l’esito dell’udienza a tutti meno che all’avvocata Hoda Nasralla”, ha detto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

È ancora: “Questa vicenda, se confermata, dimostrerebbe ancora una volta che in Egitto le procedure, i diritti, il rispetto per la dignità dei detenuti valgono meno di zero”, ha aggiunto. “Se per Patrick si apre il secondo anno di detenzione illegale, arbitraria, senza processo, crudele, allora dobbiamo davvero raddoppiare le forze e prepararci per una campagna ancora più massiccia”.

Mai abbassare la guardia. Mai”.