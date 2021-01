Raggi: “Una giornata particolare quella di oggi…”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Il 7 febbraio 2020 Patrick Zaki, un giovane ricercatore dell’Università di Bologna, è stato arrestato al Cairo, in Egitto, con l’accusa di diffondere false notizie e attentare alla sicurezza nazionale.

Da allora è in carcere in attesa di un processo. In tanti si sono mobilitati per chiedere la sua liberazione: i consiglieri dell’assemblea capitolina hanno votato all’unanimità una mozione d’aula a sostegno di Patrick Zaki. Così oggi abbiamo esposto il ritratto di Patrick in piazza del Campidoglio.