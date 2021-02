De Luise: “Pandemia ha picchiato duro sulle piccole attività e sulle donne”

Patrizia De Luise, presidente nazionale di Confesercenti, è stata ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto dal fondatore dell’Università Niccolò Cusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt).

Riguardo alla situazione delle imprese

“Purtroppo rischiamo di perderne molte per strada, perché questa pandemia ha picchiato duro soprattutto sulle attività di prossimità –ha affermato De Luise-. Si tratta di piccole attività, spesso a conduzione familiare. I dati comunicati dall’Istat sono preoccupanti, tra i posti di lavoro che abbiamo perso, circa 79mila sono posti di lavoro indipendente, tra titolari e coadiuvanti.

E questa pandemia ha picchiato soprattutto sulle donne perché molto spesso la titolarità d’impresa è delle donne. Il problema c’è, bisogna cercare di arginarlo e fare presto. Bisogna parlare di politiche attive del lavoro anche per i lavoratori indipendenti.

Tra il blocco dei licenziamenti e la cig qualcosa si è riusciti a tenere nel lavoro dipendente, ma per il lavoro indipendente purtroppo i ristori non sono serviti a salvare le imprese perché venivano già da un periodo di grande difficoltà, le perdite sono state forti e i costi hanno continuato ad andare avanti”.

Sul cashback

“La cosa positiva è che il cashback è stato previsto solo per i negozi fisici e questo è stato importante. C’è stato però un piccolo qui pro quo, perché noi da subito abbiamo posto il problema dei costi legati alle commissioni per le piccole operazioni. Almeno sotto i 25 euro bisogna ridurle al minimo, se non annullarle del tutto. Ciò non è avvenuto, per questo diciamo che il cashback così com’è non va bene, manca un pezzo”.

Fonte Radio Cusano Campus