PaP, Bologna: “La dignità del lavoro la fanno la sicurezza e la retribuzione”

Architetti, piloti e notai che di fronte alla crisi diventano rider e guadagnano migliaia di euro al mese… Poi c’è la realtà.

Nelle ultime settimane sui principali quotidiani italiani c’è una campagna martellante di storie edificanti col copione sempre uguale: “Ero un professionista, la crisi ha colpito ma mi sono rimesso in gioco e adesso guadagno anche di più facendo il rider”. Sarebbe comico, se la realtà non fosse quella di un lavoro pericoloso, a cottimo, senza garanzie né economiche né di sicurezza.

Subdola retorica

La campagna che i giornali non si vergognano di rilanciare serve a coprire le notizie come la morte di Romulo Sta Ana e di Adriano Urso. Serve a coprire la realtà di un lavoro di merda utilizzando una subdola retorica sulla “dignità di ogni lavoro”.

La dignità del lavoro la fanno la sicurezza e la retribuzione. Bisogna superare la farsa dei “lavoratori autonomi eterodiretti”, i rider vanno riconosciuti come dipendenti delle piattaforme, con un contratto, una paga oraria e norme di sicurezza specifiche.

(Potere al Popolo Bologna e provincia).