Di Maio: “Continuiamo a lavorare seguendo la strada maestra”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

La nostra azione di governo è ispirata da valori e principi imprescindibili. Lo stiamo facendo anche in queste ore, lavorando con serietà e impegno.

Oggi vi annuncio che il Governo ha revocato le autorizzazioni in corso per l’esportazione di missili e bombe d’aereo verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.