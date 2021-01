PaP Livorno, sicurezza sul lavoro: “Non abbassiamo la guardia”

empo fa seguimmo la vicenda alla Giorgio Gori, un’azienda di logistica che presentava problemi di sicurezza sul lavoro relativamente a una sostanza tossica (Fosfina) che era presente all’interno di alcuni container provenienti dall’estero e alla quale erano esposti i dipendenti senza avere alcuna protezione ed esserne a conoscenza.

Nei giorni scorsi un altro episodio molto grave è avvenuto presso l’azienda di Stagno, oggi DHL: un operaio è stato schiacciato da un muletto.

Si tratta di un lavoratore di una ditta in appalto, sembra che il lavoratore sia addirittura stato portato in ospedale con un furgone della cooperativa, speriamo non sia stato un modo di evitare la denuncia dell’infortunio senza avvisare l’ambulanza o cercando di tacitare la cosa.

Intervento del ragazzo

Solo grazie all’intervento del padre del ragazzo, la cosa è venuta fuori ed è stata aperta la procedura di infortunio sul lavoro.

Non possiamo inoltre non segnalare il fatto che un altro incidente sul lavoro è avvenuto ieri sempre a Livorno, stavolta in porto, dove un lavoratore della Intempo che lavorava nella stiva di una nave, è stato investito da un divisore gonfiabile dei blocchi di cellulosa, mentre si svolgevano operazione di stivaggio sul Molo Italia, a causa del forte vento. Diversi lavoratori avevano già segnalato la pericolosità di operare con quelle raffiche. Segnaliamo anche che per le operazioni di recupero del lavoratore dalla stiva dopo un volo di diversi metri, sono state impiegate circa 3 ore, un tempo interminabile che non è stato fatale, solo perchè l’infortunio non era troppo grave.

Gli incidenti sul lavoro da Gennaio-Novembre 2019 a Gennaio-Novembre 2020 sono aumentati di oltre il 15% passando da 997 a 1151. Un aumento sin troppo significativo se consideriamo il periodo di lockdown di diversi mesi dell’anno (gli infortuni “in occasione di lavoro” sono aumentati addirittura del 31% passando da 726 a 952).

Domani Mercoledì 27 gennaio alle ore 12 il sindacato USB ha indetto una conferenza stampa di fronte all’azienda Gori/DHL a Stagno in Via Lepori, per sottolineare l’importanza e l’attenzione che deve essere dedicata alla sicurezza sul lavoro, un aspetto che nella nostra città ci pare abbia bisogno di molta più attenzione.

Invitiamo tutti a partecipare!

Potere al Popolo Livorno