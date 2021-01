Fiumicino, Montino: “Lieve aumento dei positivi, ma siamo ancora sotto i 300”

“Sono arrivati i dati odierni dalla ASL Rm3 secondo i quali, in questo momento, nel nostro comune ci sono 293 persone positive in totale”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Rispetto a ieri, contiamo 23 nuovi positivi e 19 guariti – spiega il sindaco -. L’età media scende a 43 anni e risale un po’ il rapporto con la popolazione complessiva che si attesta su 0.36”.

“Come vedete, i dati non sono stabili e oscillano di giorno in giorno – conclude Montino -. Dobbiamo impegnarci tutte e tutti per fare in modo che si consolidi un trend in discesa. Il nuovo drive-in di Palidoro, inaugurato questa mattina, contribuisce a questo perché permette meglio di monitorare la situazione, individuare nuovi positivi prima possibile ed evitare che possano contagiare altre persone. Ad ognuno spetta il compito di rispettare le regole sul distanziamento interpersonale, sull’uso scrupoloso della mascherina e sul divieto assoluto di assembramenti. Inoltre raccomando di igienizzare spesso le mani e, nei luoghi chiusi, di garantire un costante ricambio di aria aprendo le finestre più volte durante il giorno”.