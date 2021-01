Macina: “Noi difendiamo l’operato di Bonafede”

Anna Macina, deputata e portavoce del M5S, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Su Bonafede

“E’ ovvio che il ministro Bonafede è per il M5S il ministro della giustizia ed è altrettanto ovvio che il voto sulla sua relazione sia oggettivamente un voto sul governo. Tutto questo dibattito è strumentale, se c’è qualcuno che pensa che votare contrariamente alla relazione non sia un voto sul governo e sia un voto per aprire al Conte ter lo dica chiaramente.

Devono avere il coraggio di dirlo. Ricordo che qui stiamo parlando non solo della prescrizione, ma anche dell’anticorruzione, delle norme che hanno reso trasparenti partiti e fondazioni politiche, sono norme che l’Europa ci chiede da tempo. Noi stiamo difendendo tutto l’operato del ministro Bonafede. Se qualcuno voterà contro dovrà assumersi la responsabilità”.

Sulla prescrizione

“La prescrizione è un falso problema. Tutti sostengono che vogliono dei processi più veloci, più celeri, con tempi della giustizia certi. Allora il problema non è la prescrizione, sono i tempi della giustizia.

Ma ricordo che all’interno delle commissioni la riforma del processo penale è già arrivata da tempo, invece si continua a parlare della prescrizione interrotta dopo la sentenza di primo grado, che è già in vigore.

La prescrizione non può essere la cura del male, se il male sono i tempi della giustizia, lavoriamo su questo”.

Fonte Radio Cusano Campus