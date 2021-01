Vaccini, Berlusconi: “È necessario ristabilire le giuste priorità tra le categorie a rischio”

Così Silvio Berlusconi sulla sua pagina Facebook:

È necessario ristabilire le giuste priorità tra le categorie a rischio e mettere in sicurezza la popolazione in tempi rapidi anche per evitare un ulteriore aggravio della crisi economica. Il documento con le nostre proposte sarà poi messo a disposizione del governo col consueto spirito di servizio nei confronti degli italiani e per il senso di responsabilità che da sempre contraddistingue Forza Italia nel panorama politico del nostro Paese.