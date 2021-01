PaP: “Il 24 gennaio 1966 viene occupata la facoltà di sociologia di Trento, inizia l’onda lunga del ’68”

La neonata facoltà di sociologia di Trento, il 24 gennaio 1966 viene occupata dagli studenti. Le richieste di un sapere critico, svincolato dai dogmi della società capitalista ben presto si trasformano in una critica generale al modello di società, all’esclusione delle classi popolari dal diritto allo studio, all’allora vigente divisione tra tecnici e licei che non permetteva agli studenti dei primi di accedere agli studi universitari. E al ruolo che gli studenti e le studentesse avrebbero ricoperto una volta laureati/e.

Grandissimo movimento

La marea cresce e in tutta Italia centinaia di scuole e di università si uniscono alla protesta dando vita ad un grandissimo movimento di cambiamento.

L’apertura del sistema scolastico alle classi popolari, la fine di ingiuste discriminazioni nell’accesso all’istruzione superiore, lo svecchiamento della didattica e dei programmi. E quello che ciò ha significato in termini di contributo alla scuola al superamento di antichi tabù, con la rivoluzione sessuale, la legge sul divorzio e sull’aborto sono merito di queste lotte.

Ancora molte delle ragioni che portarono in piazza decine di migliaia di studenti rimangono validissime se analizziamo la società di oggi.

“Noi non vogliamo trovare un posto in questa società, ma creare una società in cui valga la pena trovare un posto.”