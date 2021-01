Nugnes: “Se fossi a Roma voterei per Paolo Berdini sindaco”

La senatrice Paola Nugnes così sulla sua pagina Facebook:

Paolo Berdini è un maestro, un maestro di urbanistica, di etica, di valori, un maestro che ho conosciuto molto prima di incontrarlo, attraverso i suoi libri e il suo insegnamento accademico, ho avuto poi modo di seguire più da vicino il suo percorso, è una persona che stimo e che ho apprezzato da subito quando, da assessore della Raggi, si oppose al progetto dello stadio di Roma, non ebbi dubbi da che parte stare, benché Grillo mi reguardisse dicendo che non dovevo parlare di territorio, io che di territorio parlo da prima che il M5S nascesse, anzi da prima che Grillo pensasse di far nascere il M5S.

Sono sicura Paolo possiede le giuste chiavi concettuali per affrontare le annose questioni che ci attanagliano, e che i tempi ci impongono di affrontare con urgenza non più derogabile, partendo dal concetto di bene comune, primo tassello per stabilire cosa intendiamo per comunità che valore diamo al patrimonio ambientale, ai beni che appartengono a tutti noi, che limiti porre al mercato e alla proprietà privata ( limiti rigorosamente costituzionali, si intende) partendo dal governo del territorio, alla rigenerazione urbana, per arrivare al concetto stesso di civitas, se fossi di Roma non avrei dubbi voterei per Paolo Bernini sindaco.