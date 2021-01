Crisi di governo, Di Maio: “Soluzione rapida o si va verso voto”

Sui vaccini non ci faremo ricattare da qualche lobby farmaceutica e sulla crisi di Governo è inaccettabile che qualcuno parli di poltrone mentre commercianti, partite iva, lavoratori stanno in difficoltà.

Veniamo pagati per lavorare e dare soluzioni al Paese.

Facciamolo rapidamente

Dobbiamo trovare una soluzione entro 48 ore, se delle forze politiche si vogliono avvicinare ben venga, altrimenti si scivola verso il voto. Stiamo lavorando per consolidare la maggioranza sulla scorta un programma innovato. Se non ci sono i voti adesso non ci sono neanche per il Conte Ter. Se non si può fare altro, allora la parola dovrà tornare ai cittadini. Il voto di mercoledì o giovedì” sulla relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede “è un voto sul governo