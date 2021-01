Fratoianni: “I cittadini della Lombardia non meritano tutto ciò”

#Fontana, #Moratti e #Salvini hanno accusato il governo di aver messo la #Lombardia in zona rossa per errore. In effetti un errore c’è stato. I dati inviati dalla Regione al Ministero della Salute erano sbagliati e molto peggiori di quelli reali. Il ministro #Speranza dovrebbe riportarla in zona arancione con una ordinanza.

Sembra una barzelletta e invece è tutto vero

Un misto di arroganza e incompetenza sulla pelle dei cittadini.

I cittadini della Lombardia non meritano tutto ciò.