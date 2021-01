Di Maio: “Questi sono numeri, fatti. Questa è la realtà”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

“Una buona notizia per il Paese: continuano ad aumentare le esportazioni all’estero di prodotti italiani. Tradotto significa: più vendite per le nostre imprese, posti di lavoro al sicuro e una ripresa – seppur parziale – dell’economia.

Ci sono due categorie di persone in politica: quelle che se ne approfittano, insomma chi trama e improvvisa giochini di palazzo per i propri interessi personalistici.

E poi c’è chi la politica la fa, chi si tira su le maniche, chi lavora in modo silenzioso, senza proclami, con fatti concreti.

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

abbiamo scelto questa seconda strada, l’abbiamo iniziata a percorrere nel pieno della prima ondata, pianificando e programmando anche insieme al sottosegretario Manlio Di Stefano, il cui lavoro di progettazione è stato determinante. E a giugno insieme alle regioni e ai rappresentanti del mondo imprenditoriale abbiamo siglato il patto per l’export.

Oggi i risultati arrivano, proprio mentre c’è chi alimenta una inutile propaganda politica che danneggia gli italiani.

I dati Istat certificano che l’export continua a crescere”.