Vergani, RES: “Una burrasca si è abbattuta sulla politica italiana”

Sono giorni di difficoltà per il governo che, nonostante la fiducia incassata al senato, continua ad avere una navigazione incerta.

Abbiamo, così, chiesto al dottor Stefano Vergani, presidente di RES, cosa pensa della burrasca che si è abbattuta sulla politica italiana.

Alla fine Renzi è riuscito a creare i problemi che aveva minacciato

“Si sapeva che Renzi voleva creare dei problemi al Governo Conte e ci ha provato. Il governo, ovviamente, ha cercato in tutti i modi di non cadere (sarebbe stata una sconfitta di credibilità nazionale in questa fase così critica). Ma è stata come la battaglia di Trafalgar per l’ammiraglio Nelson. Vinta sugli avversari ma con l’Ammiraglio in fin di vita. Di sicuro lo scempio che la nazione ha dato alla UE ha nuovamente allontanato il paese dalla politica. Ancora una volta si è persa l’occasione di provare ad essere uniti per affrontare tutte le problematiche provocate dalla crisi pandemica. Quello che distingue la politica italiana da quelle delle vere democrazie è proprio questo: nei periodi difficili si unisce non si divide. I politici italiani sembrano tanti piccoli Trump pronti a rubare nell’orticello del vicino. E poi lo squallore delle interviste televisive ai vari senatori e deputati che escono od entrano nel proprio palazzo…tutti che rilasciano in fotocopia asserzioni trite e ritrite come quelle canzoncine che i bambini imparano all’asilo e le ripetono fino a sfiancare chi le ascolta. Ogni giorno, in ogni città in cui mi trovo, provo a ragionare di imprese, di lavoro, di scuola di sanità e tutti mi dicono che non se ne può più. Il paese vuole liberarsi da questa gentaglia e da questi comportamenti”.

Quindi?

“Quindi la maggior parte delle persone si sentono offese da questi teatrini e desiderano non vedere più nessuno di questi individui, neanche i cosiddetti leader e i vari Ciampolillo e Nencini. Affronto per gli italiani, poi, è stato quello della Presidente Casellati che chiama la VAR !!!!! Questi politici mi ricordano le calate dei barbari da ogni luogo che occupavano Roma per devastarla e depredarla. Quarant’anni di mala politica che hanno raso al suolo la capitale mondiale della storia”.

Quali sono le cause che hanno portato a questa situazione?

“Non è facile rispondere a questa domanda. Di certo quando le cose si lasciano lentamente andare nel tempo, viene poi il momento in cui ci si accorge di quanto in basso si è andati. Da una lato l’enorme crisi economica e dall’altro il debito più alto della storia. La caduta della vecchia politica dopo Mani Pulite, aveva spazzato una generazione della politica nazionale. Poi il drammatico dualismo Prodi – Berlusconi ha dato il là alla caduta a piombo del paese. Le 2 persone più sbagliate nei posti giusti dove fare danni. Quasi sepolti loro si aprono gli scenari a nuovi figli degeneri. Oggi è evidente che sia la maggioranza che l’opposizione rappresentano una punta dell’iceberg che governa la parte sott’acqua. Le persone per bene non credono più né agli strazi di Salvini né ai sonetti della a Meloni. Dall’altra parte ci sono i burocrati di stato che sostengono il PD (Grazie a Report scopriamo lo stile di questa classe di boiardi di Stato) e poi la mancanza totale dei 5Stelle. Hanno avuto anche loro la loro possibilità e l’hanno bruciata totalmente. Vi ricordate Di Maio verso Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi, verso la Whirlpool di Napoli, verso l’Ilva di Taranto e la dura presa di posizione su Alitalia? Ecco, su ogni punto ha fatto tutto e il contrario di quello che ha professato per anni”.

Ha richiamato la Whirlpool di Napoli; qual è la strategia per le elezioni comunali?

“Napoli è un laboratorio speciale perché è una città speciale. Molto vicina politicamente alle logiche romane ma ha una sua identità particolare. Napoli vuole cambiare? Ci dicano i cittadini cosa vogliono e se veramente lo vogliono. Un nostro comitato di analisi dei tanti problemi di Napoli ci dice che i napoletani sarebbero gli elettori perfetti perché hanno una motivazione vera, diversa e pragmatica sui loro problemi. Ma come farebbero allora i napoletani a votare uno come Bassolino o come il figlio i De Luca? Come si fa a votare gli eredi di un magistrato come De Magistris che probabilmente è stato anche un discreto magistrato ma che non ha niente a che fare con la gestione di una città? C’è da dire che da molte fonti ci arrivano proposte di entrare in una lista civica. Notiamo una forte emotività, ma non abbiamo ancora visto nessun programma. La cosa che mi stupisce è che anche le liste che sono nate intorno ad imprenditori o professionisti illuminati non hanno un programma. Raccontano a voce, ma non hanno un manifesto. Sembrano tanti Don Chisciotte pronti a partire ma senza un piano preciso, come a dire <intanto piazziamoci là, poi vediamo >. Napoli merita ben altro secondo noi. Non sarà facile estirpare i vecchi mali di Napoli. Se mai, però, ci proveremo mai ci riusciremo. Spesso con i nostri sostenitori parliamo della Napoli di fine ‘800 e i primi ‘900, una città viva culturalmente, industrialmente, nelle arti e nella legge. Al momento non abbiamo ancora deciso come e con chi allearci ma una soluzione dovremo trovarla al più presto. Purtroppo l’impossibilità di incontrare per le strade le persone o accogliere gli interessati nei luoghi deputati a confrontarsi ci privano della possibilità di allargare la cerchia dei contatti secondo il naturale evolversi di queste cose. Ma ci proveremo”.

Un esempio di applicazione del vostro programma?

“La storia della Whirlpool nasce da lontano. Anni fa cercammo di proporre al MISE una procedura di salvataggio innovativa per questi casi aziendali. Abbiano fatto molti tentativi ma né quando c’era Calenda (non ci ha mai voluto ricevere, forse perché non allineati ai modelli comportamentali o lobbistici di Confindustria) ma anche coi suoi successivi figliastri (la gestione Di Maio è stata allucinante) abbiamo avuto ascolto. La procedura è questa: la proprietà (Whirlpool) vuole chiudere uno stabilimento a Napoli e licenziare le maestranze? Bene. Quanto ha ricevuto la Whirlpool dallo Stato o dagli enti territoriali in termini di aiuti e sussidi quali, cassa integrazione, contributi per la formazione del personale, contributi per l’acquisto di macchinari in forma agevolata? Ecco mettiamo in conto tutti i benefici avuti dal pubblico per stare a Napoli negli ultimi 20 anni. Si fa, poi, una perizia del valore dell’immobile e dei usufrutti residui sui terreni ed il valore degli asset; la differenza costituisce il valore che Whirlpool deve pagare allo Stato o lo Stato deve pagare a Whirlpool. Come si darebbe vita al pagamento da parte dello Stato qualora Whirlpool fosse creditrice? Lo stato finanzia una newco alla quale potranno partecipare tutti i dipendenti che vorranno aderire al progetto di rilancio ed allo steso tempo i dipendenti rinuncerebbero al TFR da parte Whirpool. Lo stato sarebbe azionista (solo per motivi di controllo dell’evoluzione del progetto) ed i dipendenti i nuovi azionisti della loro ex azienda. Una nuova era per loro che diventerebbero impeditori di se stessi con la responsabilità e la sapienza di gestire l’azienda senza un padrone. L’unico grave rischio sarebbe quello di scegliersi dei manager sbagliati. Magari non uscenti da lotte intestine di prevalenza sugli altri (ricordate la fattoria degli animali di Orwell?) ma manager validi e creare, così, una nuova azienda”.

Quali sono gli elementi che hanno consentito di studiare questa soluzione?

“Vari: manca una legga dello Stato che tratti rilanci di questo tipo. Lo Stato non ha voglia o non ha la capacità di gestire il problema. I sindacati, poi, non vogliono perdere il controllo dei dipendenti nella loro situazione di sfruttati. I sindacati, soprattutto, non vogliono che i dipendenti provino ad auto gestirsi; ciò toglierebbe a loro tessere e potere. Gli ex operai e nuovi auto padroni acquisterebbero, così, la consapevolezza che indebolirebbe il potere sindacale. Una azienda in difficoltà non è per loro da aiutare ma un cadavere da spolpare. A loro non interessa che intere famiglie vadano in difficoltà. Loro, insieme alla finanza anti etica, possono pasteggiare sui resti delle aziende”.

Insomma, come direbbe Johnny Stecchino “E’ tutto un mangia mangia!”

“Finchè il popolo si accontenta di trasmissioni televisive stupide, di connessioni al cellulare che istupidiscono, cosa possiamo aspettarci?”.