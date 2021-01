Il Giappone combatte la denatalità con l’intelligenza artificiale

Se l’Italia è un Paese con un tasso di natalità sempre più basso, il Giappone ancor di più e da lungo tempo (ormai 40 anni), visto che ha deciso di rivolgersi alle app di matching per far incontrare i single. La terra del Sol Levante infatti ha l’indice di natalità più basso tra i 32 Paesi che hanno più di 40 milioni di abitanti. Ma il dato più preoccupante è il tasso di invecchiamento della sua popolazione.

L’intelligenza artificiale

Per arginare questo tracollo demografico il governo del Giappone ha deciso di ricorrere all’intelligenza artificiale. Ha stanziato due miliardi di yen per sostenere quelle agenzie matrimoniali che utilizzano programmi di matching con appositi algoritmi informatici.

Federico Treviri, data analyst del sito CERCOtech, ha spiegato: “I programmi di matching giapponesi sono l’equivalente delle nostre applicazioni di dating che scarichiamo sullo smartphone. Attraverso i dati che si inseriscono, l’algoritmo trova delle corrispondenze con persone affini. Solo che mentre noi possiamo infilare i nostri auricolari e ascoltare i messaggi vocali che la nostra corrispondenza ci manda e capire se ci piace, i giapponesi lasciano che l’agenzia organizzi gli incontri”.

Secondo il governo nipponico, l’intelligenza artificiale, attraverso lo scandaglio di tutti i dati forniti dall’utente, riesce a trovare la corrispondenza più compatibile, rispetto a quanto sarebbe in grado di fare manualmente il personale vivente di un’agenzia matrimoniale. L’essere umano è considerato più fallibile della macchina.

Il sistema adoperato dalle agenzie nipponiche di incontri per cuori solitari valuta la personalità del potenziale candidato partner in profondità, non solo notizie superficiali, ma si ricercano veri e propri punti di contatto, attraverso domande psicologiche.

Non è certo una novità che il Giappone intrattiene con la tecnologia un rapporto di amore e scambio. Infatti i robot vengono utilizzati anche per la cura della casa e delle persone anziane non autosufficienti.

Il bonus

Così come lo Stato italiano ha stanziato i vari bonus bebè, mamma e assegno unico, anche il Giappone ha stanziato dei contributi per il sostegno alla natalità.

Cinquemila euro per le coppie al di sotto dei 40 anni, a patto che abbiano un reddito inferiore ai 43 mila euro al momento della nascita di un figlio. Il finanziamento sarà disposto in formula mista: i soldi proverranno per due terzi dal Governo e per un terzo dalla municipalità.

Sono solo 865 mila le nuove nascite nel Paese, un numero ai minimi storici. Ma la responsabilità è anche la mancanza di denaro, la precarietà del mondo del lavoro. Infatti da uno studio condotto dal Governo, il 29% degli uomini giapponesi tra i 24 e 39 anni, non si vogliono sposare per mancanza di fondi. Una situazione molto simile all’Italia.

Così, mentre i vecchi aumentano, i piccoli diminuiscono. I primi infatti sono il 28,7% della popolazione, gli altri invece arrivano appena al 12%. Se le nuove misure introdotte dal Governo, non sortiranno nessun effetto, il Giappone arriverà nel 2040 a una popolazione anziana di quasi il 40% del totale.

Foto: tung256 / Pixabay