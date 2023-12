Il Papa: “Il ricordo dei bambini morti in guerra tocchi il cuore di chi può fermare le violenze”

Parla a braccio, Francesco, con i ragazzi dell’Azione Cattolica che lo incontrano nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico per gli auguri natalizi. Ringrazia i piccoli che lo hanno allietato con un canto, li invita a non perdere l’entusiasmo, la mistica e la gioia e consegna il discorso preparato, dove spiega che il mondo potrà ritrovare la luce e la pace di cui ha bisogno solo se amiamo Dio e ci amiamo tra noi.

È ancora possibile tornare a sperare

Ai bambini, nella breve riflessione consegnata, il Papa chiede amore “in famiglia, in parrocchia, a scuola” e nei luoghi della quotidianità “per aiutare tutti a credere che è ancora possibile cambiare rotta, scegliere la vita e tornare a sperare”. E il suo pensiero è in particolare per quei Paesi che sono dilaniati da conflitti, causa della morte di centinaia di minori.

Sapete quanti bambini sono morti a Gaza in questa ultima guerra? Più di tremila. È incredibile, ma è la realtà. E in Ucraina sono più di cinquecento, e nello Yemen, in anni di guerra, sono migliaia. Il loro ricordo ci invita ad essere a nostra volta luci per il mondo, per toccare il cuore di tante persone, specialmente di chi può fermare il turbine della violenza.

Gesù è accanto a ciascuno di noi

Ma “il Natale ci ricorda che Dio ci ama e che vuole stare con noi”, in pratica “ci mostra il suo amore e ci invita ad amare”, sottolinea Francesco, aggiungendo che “per questo Gesù è nato, si è fatto piccolo, è vissuto in una famiglia con Maria e Giuseppe, e continua ad essere presente al nostro fianco e in ciascuno di noi”.

Questo è un dono stupendo. E ne porta con sé un altro: che anche noi possiamo amarci gli uni gli altri come fratelli. Quanto bisogno nel abbiamo oggi! Tanti popoli, tanti ragazzi soffrono a causa della guerra!

Infine il Papa esorta ad amare, oltre Dio e gli altri, anche il creato. È Dio che “ci chiama a riconoscere e rispettare la bellezza che ci circonda, nella natura e nelle persone, e così a crescere nella condivisione e nella fraternità” conclude Francesco, che esorta a vivere “con impegno questo percorso”.

Sacchi a pelo per i poveri

L’incontro con il Pontefice per lo scambio degli auguri di buon Natale è ormai un tradizionale appuntamento per i ragazzi dell’Azione Cattolica. Questa mattina erano presenti delegazioni provenienti da 14 diocesi d’Italia (Tricarico, Cerreto Sannita, Lecce, Latina-Terracina-Sezze-Priverno, Casale Monferrato, Assisi, Reggio Calabria, Caltagirone, Lucca, Tortona, Rimini, Trieste, Ivrea, San Benedetto del Tronto). I ragazzi hanno portato in dono a Francesco sacchi a pelo e prodotti per l’igiene personale destinati all’Elemosineria Apostolica che li utilizzerà per l’assistenza ai più bisognosi. E ancora la tessera Acr numero 1 per il nuovo anno associativo, una copia dell’Agenda dei Ragazzi, frutto del lavoro di centinaia di piccoli riuniti a Silvi Marina all’inizio di ottobre per l’Incontro nazionale dell’Acr, e una copia del Sussidio “La pace in testa”, che presenta il progetto e le attività dei ragazzi per il Mese della Pace 2024, con il cappellino dell’iniziativa dedicato a Papa Francesco.

Fonte: vaticannews.it