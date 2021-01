Fratoianni: “Facevano figli e figliastri per assegnare quello che loro chiamavano il pacco da sfigati”

Facevano “figli e figliastri” per assegnare quello che loro chiamavano il “pacco da sfigati”.

Sindaca e consigliere comunale della #Lega sono stati arrestati questa mattina a San Germano Vercellese, in provincia di #Vercelli. Secondo le intercettazioni negavano i pacchi alimentari alle famiglie straniere, decidevano arbitrariamente a chi dare di più o di meno e utilizzavano i fondi per l’emergenza #Covid per acquistare prodotti non essenziali, come capesante e mazzancolle.

Vicenda grottesca

Una donna musulmana che avevo chiesto cibo non contrario alla propria religione è stata punita finendo in fondo alla graduatoria.

Una vicenda grottesca, che fa accapponare la pelle. Com’è possibile che queste persone siano state elette e rappresentino le Istituzioni?

Questo è il vero volto di una certa #destra, discriminazione, incompetenza e favori personali. Sono certo che la giustizia farà il suo corso.