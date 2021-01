Scanzi: “Essere negazionisti è una cosa orribile e schifosa”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Lui è Daniele Egidi. Era un negazionista no vax. Uno dei tanti. Uno dei troppi. Persone colpevoli, indifendibili, imperdonabili. Poi si è beccato il Covid. È sotto ventilazione assistita all’ospedale di Pesaro. Ora dice: «Non avevo capito niente. Credevo che le corsie piene fossero una messinscena Non mettevo la mascherina per scelta, la ritenevo inutile. Ma solo ora, qui, ho realizzato che sbagliavo».

Che guarisca in fretta. E che i tanti imbecilli ancora in giro cambino idea. In fretta. Magari senza rischiare la vita come è accaduto a Egidi.

Essere negazionisti a più di un anno dall’inizio della pandemia è una cosa orribile e schifosa.

Buona fortuna a Daniele.