Fornaro: “Ricerca soluzioni condivise con più risorse alla Sanità”

“In questa delicata fase dell’emergenza sanitaria e della crisi economica nel Governo e nella maggioranza devono prevalere il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise per rispondere alle giuste attese di cittadini e imprese.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

La nuova versione del Recovery plan deve assolutamente contenere maggiori risorse per la Sanità, perché dall’emergenza di deve uscire con un Servizio Sanitario Nazionale più forte e più vicino al cittadino, con investimenti importanti nella medicina territoriale.

Non è retorico ripetere che il paese di tutto ha bisogno in questo momento meno che di una crisi di governo al buio”.

Articolo 1 Comunicati Stampa