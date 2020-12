Fornaro: “Bene partenza vaccinazioni, non abbassare guardia”

Oggi è un giorno importante. In tutta Europa parte la vaccinazione contro il Covid 19. È l’inizio di un percorso ancora lungo che si svilupperà almeno per tutto il primo semestre del 2021. È fondamentale però che non si abbassi la guardia e si allentino le precauzioni individuali e collettive per limitare la diffusione del coronavirus.

Sforzo straordinario

Piano di vaccinazione e misure di contenimento del Covid devono camminare insieme, in uno sforzo straordinario per portarci fuori dall’emergenza sanitaria e contribuire così ad allentare anche la morsa della crisi economica.