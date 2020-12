Scanzi: “Chi parla di “riaprire”, anche solo “un po’ più di quanto oggi previsto”, vive su Marte”

Chi parla di “riaprire”, anche solo “un po’ più di quanto oggi previsto”, vive su Marte. Oppure è in malafede.

Ci sono categorie particolarmente colpite, e il loro dramma economico stringe il cuore. Lo Stato le dovrà aiutare in maniera particolare.

Parlare però di “concessioni” per Natale, lasciando che i “pranzoni” e i “cenoni” dettino l’agenda politica in tempo di pandemia mondiale (?!?), mi sembra l’ennesima prova che stiamo davvero impazzendo tutti.

Le regole devono restare queste

Fino al 7 gennaio. Altro che “concessioni”, che purtroppo non possiamo permetterci.

Dovrà essere per tutti un Natale sobrio. E in tutta onestà, di fronte a più di 60mila concittadini falciati da questo virus carogna, il “cenone” mi sembra l’ultimo dei problemi. E il solo parlarne mi pare offensivo.

L’alternativa dietro l’angolo, come vedete, è la Germania. Che ha un sistema sanitario enormemente più efficiente del nostro. Eppure sarà un lockdown fino al 10 gennaio.

Figuriamoci cosa capiterebbe a noi, se solo aprissimo “un po’ di più