Conte: “Tempi rapidi per il Recovery Fund”

Queste le parole dette alla Camera dei Deputati dal premier Giuseppe Conte:

“I cittadini dei 27 Stati membri dell’Ue non perdonerebbero un segnale che contraddica lo storico accordo raggiunto sull’adozione di strumenti per la ripresa sociale ed economica dopo la crisi legata all’emergenza coronavirus. Occorre quindi il tempestivo avvio di Next generation Eu”.

Nuovo MES

“L’Italia si farà promotrice di un cambiamento per integrare il nuovo Mes “nel quadro della nuova normativa europea come il nuovo Next Generation Eu che auspico possa diventare strutturale. Sta cambiando la fisionomia dell’Unione europea, siamo determinati affinché la nuova Europa superi l’approccio angusto dell’austerità ha sottolineato il premier, convinto che per cambiare l’Europa sia decisivo ben altro percorso. Devono essere riconsiderate in maniera radicale struttura e funzione del Mes affinché sia trasformato in uno strumento diverso. Per quanto riguarda il Meccanismo europeo di stabilità, resta la responsabilità delle Camere sulla ratifica”.

Governo

“Spesso in quest’Aula ho rivolto alle forze di opposizione un appello all’unità e al dialogo. E devo riconoscere che in alcuni passaggi questi appelli hanno trovato ascolto. Ribadisco che il tavolo del confronto con le opposizioni rimane sempre aperto. Il governo ha bisogno della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Europa e a svolgere il proprio lavoro. Il confronto dialettico tra le forze di maggioranza e interno alle forze di maggioranza è sicuramente un segno di vitalità e di ricchezza. Ma è senz’altro salutare che sia fatto con spirito costruttivo che non ci faccia disperdere energie, che non ci distragga dagli obiettivi della nostra azione”.