Trotta: “Potere al Popolo a fianco dei lavoratori licenziati da AVR”

Stamattina abbiamo partecipato allo sciopero ed alla manifestazione sotto al Comune indetta da USB.

Quello che ci interessa sottolineare è il totale silenzio sulla vicenda ed il bisogno dei lavoratori di avere delle risposte.

Come Potere al Popolo abbiamo sottolineato che la responsabilità politica è il primo punto da cui partire per dare garanzie e certezze ai due lavoratori colpiti ed alle rispettive famiglie coinvolte.

I lavoratori, supportati da USB, dopo l’incontro di stamattina con il Sindaco rimarranno in presidio permanente sotto al Comune.

Saranno lì, giorno e notte, in attesa che il Sindaco riesca un incontro con i vertici AVR per affrontare le varie criticità che da troppo tempo si stanno accumulando.

Quali prospettive per i lavoratori colpiti?

E quali garanzie per i lavoratori che ancora vivono la situazione all’interno di AVR?

Saremo fisicamente a supportarli ancora, nei prossimi giorni ed invitiamo a nostra volta tutta la cittadinanza ad attivarsi, a solidarizzare verso questa lotta.

Sollecitiamo, immaginiamo insieme le prospettive del settore dal basso, a fianco dei lavoratori che vivono le problematiche e lo sfruttamento quotidiano.

Il silenzio non è più accettabile, vogliamo risposte dai vertici di AVR ed i lavoratori reintegrati e tutelati.

L’intervento di stamattina è della nostra compagna Arianna Benedetti

, che ha spiegato in maniera precisa quale deve essere lo spirito e quanto ci sia bisogno che le Istituzioni si attivino, facendo scelte di campo precise.

Internalizziamo e supportiamoli!