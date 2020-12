In sostegno al movimento San Isidro, scende in piazza la comunità cubana

Vogliamo attraverso questa nuova manifestazione, convocata per il giorno 5 dicembre 2020 (dalle ore 09:30 alle ore 12:30, in Piazza di Santa Prisca a Roma), da un lato far sentire al popolo cubano nell’isola che non è solo, dall’altro informare responsabilmente il popolo italiano sulle recenti e immorali violazioni dei diritti umani e civili ad opera del governo cubano nell’isola.

15 di questi giovani, successivamente riunitisi nella sede del Movimento (oramai sottoposta a vigilanza continua da parte della polizia), sono stati vittime di ulteriori violenze e atti di ripudio. A causa delle violenze subite ingiustamente e al fatto di vedersi impossibilitati ad uscire per procurarsi i necessari alimenti, e vistosi bloccato l’accesso da parte di familiari o amici alla sede del Movimento, 9 degli stessi attivisti hanno dato inizio ad uno sciopero della fame come atto ultimo di manifestazione pacifica. Infine, nella notte del 26 novembre le autorità governative, una volta interrotti i servizi di telecomunicazione e dati, per evitare la diffusione di informazioni, e con il pretesto di una presunta violazione delle normative per il contenimento della pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19 hanno fatto irruzione nella sede del Movimento e impedito forzatamente la prosecuzione dello sciopero indetto.

Non era il primo sciopero della fame che abbiamo avuto a Cuba, però questa volta non è stato possibile occultarlo, è stato invece possibile scatenare un’ondata di solidarietà da parte della società civile ed è stato un evento catalizzatore di manifestazioni senza precedenti nella Cuba Castrista. Il giorno seguente (27 novembre) un numeroso gruppo di intellettuali e artisti cubani si sono riuniti presso il Ministero della Cultura per affrontare le autorità e pretendere, per la prima volta in forma coordinata e coesa, diritti basici e fondamentali quali: l’attuazione del doveroso ed equo processo a Denis Solís, la cessazione delle repressioni, della censura e delle diffamazioni nei confronti degli artisti dissidenti, o più semplicemente, il diritto alla libertà di espressione, creazione e dissenso per il popolo di Cuba.

Senza dubbio, e come c’era da aspettarsi, i dittatori hanno disatteso le aspettative e in meno di 24 ore avevano già violato gli accordi pattuiti.

A pochi giorni da questi fatti, noi come tantissimi cubani in tutto il mondo, ci sentiamo obbligati alla mobilitazione, non solo per sostenere il Movimento San Isidro ma ancor di più per rendere visibile ed evidente il problema di fondo: la DITTATURA.