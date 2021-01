Fratoianni: “Il vaccino cubano è all’ultima fase di sperimentazione. Sarà gratuito, pubblico”

Così Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Dall’inizio della pandemia sull’isola, con una popolazione simile alla Lombardia, le vittime per Covid sono state poche centinaia. Questo grazie soprattutto alla fortissima presenza della sanità sul territorio, Cuba vanta infatti il più alto numero di medici per abitante al mondo.

Risultati straordinari. Ancora più considerando l’isolamento internazionale e l’embargo commerciale a cui è sottoposta. Embargo che comunque non le ha impedito di inviare il proprio personale sanitario per aiutarci durante la prima ondata.

La salute è un diritto universale e per questo la sanità deve essere pubblica, gratuita e sottratta alle logiche del mercato e delle aziende private.

Credo che su questo abbiamo ancora molto da imparare.