Cuba, Papa Francesco: “Sono accanto al popolo che soffre, urge il dialogo”

“Pace, dialogo, solidarietà”. Papa Francesco invoca all’Angelus l’intercessione della Virgen de la Caridad del Cobre, la Madonna patrona di Cuba, per chiedere che torni la calma nell’isola caraibica, infiammata da domenica scorsa da manifestazioni di gente – in particolare giovani – che domanda pane, vaccini, diminuzione dei prezzi e interruzioni delle ore di blackout. Le manifestazioni hanno registrato eccessi e atti di violenza nelle principali città, inclusa la capitale L’Avana. Partite dal piccolo centro abitato di San Antonio de Los Banos e poi estese in altri venticinque comuni, sono nate dal malcontento della popolazione piagata da una duplice crisi: quella economica, aggravata anche dalla mancanza di turismo, e quella sanitaria per la pandemia di Covid che ha evidenziato le falle del locale sistema sanitario (circa 275 mila i contagi). E mentre dall’isola giungono notizie di arresti e repressioni, e mentre si auspicano maggiori aperture per il libero ingresso di generi di prima necessità, a Cuba giungono le parole di vicinanza di Francesco:

“Sono anche vicino al caro popolo cubano in questi momenti difficili, in particolare alle famiglie che maggiormente ne soffrono. Prego il Signore che lo aiuti a costruire in pace, dialogo e solidarietà una società sempre più giusta e fraterna.”

Il Papa esorta tutti i cubani ad affidarsi alla materna protezione della vergine Maria de la Caridad del Cobre: “Ella – assicura – li accompagnerà in questo cammino”. Le sue parole sono applaudite calorosamente da un gruppo di fedeli cubani, presenti in piazza San Pietro con bandiere grandi del Paese che hanno sventolato durante tutto l’appello.

Fonte: vaticannews.it





