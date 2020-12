Istat: Pil in picchiata nel 2020. Previsto aumento del +4% nel 2021

“Un 2020 anno nero da dimenticare per l’economia italiana, mentre i consumi natalizi saranno gelidi”. Lo afferma il Codacons, commentando le previsioni dell’Istat che vedono un Pil in picchiata del 8,9% nel 2020.

“I numeri dell’Istat non lasciano spazio alle interpretazioni, e gli effetti del Covid sui dati economici si rivelano disastrosi – afferma il presidente Carlo Rienzi – Un vero e proprio tsunami che graverà anche sulle spese delle famiglie di dicembre, mese in cui abitualmente vengono spesi circa 110 miliardi di euro in consumi rispetto ai 900 totali annui”.