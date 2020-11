Marazzo: “Governo non ha ancora cancellato la circolare madre e padre fatta da Salvini”

Fabrizio Marrazzo, fondatore e portavoce del Partito Gay, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla nascita del partito Gay

“In questo momento di difficoltà ed emergenza sociale la nostra comunità è tra quelle maggiormente colpite e dimenticate –ha affermato Marrazzo-. Il governo non ha ancora cancellato la circolare madre e padre fatta da Salvini, che dà grandissimi problemi alle famiglie omogenitoriali e ai bambini delle coppie omosessuali.

La settimana scorsa il cdm ha licenziato la manovra finanziaria, in cui ha giustamente dato supporto a giovani e donne per l’inserimento lavorativo, ma si è dimenticato di aggiungere le persone trans che hanno difficoltà incredibili dal punto di vista del lavoro e con questa emergenza ne ha ancora di più. Io giustamente oggi non posso dire che una persona nera o ebrea è inferiore, invece posso dirlo di una persona gay o trans, anche con la legge Zan perché hanno messo una clausola salva idee, che in realtà è salva omofobi. Per questi ed altri motivi abbiamo fondato questo partito, che si occupa anche di politiche solidali e ambientali”.

Sul consenso e le alleanze

“Nel 2018 Euromedia ha fatto un sondaggio che diceva che un partito gay avrebbe come consenso di base il 6%. Noi politicamente siamo trasversali, possiamo dialogare con tutti, ma è evidente che con Salvini e Meloni non ci possono essere punti di contatto. La nostra prima campagna è per le adozioni per tutti, sia per le coppie omosessuali che per i single”.

Sulla situazione dei diritti dei gay in Italia

“Sicuramente il percorso per i diritti è migliorato, però è ancora molto lento se ci paragoniamo ad altri Paesi. Anche le persone del mondo dello spettacolo che si dichiarano sono ancora poche, considerando che la nostra comunità è il 15% della popolazione.

Ci sono ancora genitori che cacciano i figli di casa, essere gay e lesbiche e fare coming out è ancora molto difficile. Molte persone che hanno fatto unioni civili non hanno chiesto ferie matrimoniali perché per chiederle avrebbero dovuto dire ai datori di lavoro che si erano sposati tra uomini o tra donne. Alcuni hanno fatto unioni civili senza parenti, senza amici, alcuni hanno chiamato le associazioni perché non avevano neanche i testimoni”.

Fonte Radio Cusano Campus