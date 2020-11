Papa Francesco: “La vita contemplativa, fiaccola nel buio”

“Oggi ricordiamo la Presentazione di Maria al Tempio e celebriamo la Giornata #ProOrantibus. Grazie, sorelle e fratelli contemplativi, perché siete sostegno per i deboli, fari che segnalano il porto, fiaccole che illuminano la notte, sentinelle che annunciano il nuovo giorno”. Così Papa Francesco in un tweet per l’odierna Giornata sul profilo @Pontifex.

Sono sempre più presenti nelle diocesi le comunità monastiche per le quali oggi, giorno in cui ricorre la Presentazione di Maria al Tempio, la Chiesa invita a pregare. Comunità che non sono state dimenticate in questi mesi in cui la pandemia di Covid-19 ha ridotto incontri e spostamenti. Sono innumerevoli le persone che ogni giorno si mettono in contatto con monasteri e abbazie per chiedere preghiere o per offrirne. Ovunque, insomma, i monasteri hanno continuato a essere fari di luce, punti di riferimento per tanti credenti, miniere di preghiera, luoghi in cui trovare parole di speranza e spunti per alimentare la fede.

La Presentazione di Maria al Tempio e la Giornata Pro Orantibus

L’annuale Giornata Pro Orantibus, istituita nel 1953 da Pio XII come giornata di preghiera e di ringraziamento per la vocazione contemplativa, è legata alla memoria liturgica del 21 novembre perché ricordare Maria, condotta nel Tempio dai genitori Gioacchino e Anna, mette in luce la sua appartenenza a Dio, il suo essere tempio di Dio, la dimora scelta dal Signore per incarnarsi. In questa offerta radicale della Vergine si riconosce l’ideale della vita consacrata, claustrale in particolare; per questo la Chiesa universale oggi prega per tutti i contemplativi: donne e uomini che alla preghiera hanno consacrato l’intera loro vita.