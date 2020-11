Sardone: “Si sapeva che il Recovery Fund non avrebbe potuto essere la risposta alla crisi

Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sul Recovery fund

“Ci avevano raccontato che avremmo avuto una pioggia di miliardi di euro che sarebbero arrivati sul nostro Paese, noi abbiamo subito detto che non sarebbe stato così e che l’Italia non avrebbe potuto aspettare quei soldi e aveva bisogno di interventi immediati. I fatti ci danno ragione.

I governi di Polonia ed Ungheria non fanno parte del nostro gruppo in Europa, non siedono al Parlamento europeo con la Lega e hanno votato Von Der Leyen, al contrario della Lega. Siamo arrivati a questa situazione perché la maggioranza del Parlamento europeo si è impuntata su ricatti, tutti sapevano che sarebbe andata a finire così. Il Recovery fund non è la risposta alla crisi perché famiglie e aziende italiane hanno bisogno di risorse ora.

Pd e 5 Stelle riflettano sul tempo che stanno facendo perdere ai cittadini e la smettano di scaricare sulla Lega la loro assoluta incapacità. Chi accusa la Lega dimentica che Polonia ed Ungheria sono della stessa famiglia di chi ha votato Ursula Von Der Leyen. Non sanno neanche dove sono seduti in Europa”.

Sulle dichiarazioni di Sassoli riguardo alla cancellazione del debito e al Mes

“Evidentemente Sassoli voleva un po’ di popolarità dato che ormai l’immagine dell’Europa è di una macchina piena di burocrati e che non sta assolutamente aiutando i Paesi.

Dopo le scuse della Von der Leyen all’Italia nella prima fase, ora arriva questa sparata di Sassoli. Se l’Ue fa proposte del genere a me va anche bene, ma a quali condizioni? Io ho sempre molto timore di quello che l’Europa chiede in cambio. Esplicitino le loro proposte e poi noi daremo il nostro parere”.

Fonte Radio Cusano Campus