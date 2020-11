Lulli: “Gindal ha commesso diverse irregolarità”

David Lulli, delegato Rsu Filctem cgil della Treofan di Terni, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla situazione della Treofan di Terni

“La Treofan è un’azienda che è nel polo chimico di Terni dagli anni ’60 –ha affermato Lulli-. E’ stata acquisita dalla multinazionale Gindal nel 2018. Subito dopo l’ingresso, Gindal ha dichiarato la chiusura dello stabilimento di Battipaglia. Nel frattempo a Terni già vedevamo dei piccoli segnali di un’azienda che voleva copiare i metodi e poi trasferirli. Gindal trattava Treofan come un concorrente ed ha assorbito il marchio eliminando alcune produzioni.

Ha iniziato a spostare la produzione di Terni negli stabilimenti Gindal. Noi abbiamo denunciato queste irregolarità in corso d’opera. Siamo un’azienda di 150 lavoratori, ci sono molte vertenze al Ministero e non è facile ottenere la giusta attenzione. Ora sembra che il Ministero abbia captato questo nostro segnale d’allarme. Noi adesso siamo in una situazione molto particolare perché al termine dell’accordo di agosto col Ministero, l’azienda aveva promesso di riportare delle produzioni a Terni. Strada facendo hanno cambiato idea. Ora siamo in attesa del tavolo ministeriale e vogliamo capire perché l’azienda ha messo in liquidazione Treofan Terni.

E, dato che ha usufruito della cassa covid, non dovrebbe licenziare fino al 31 marzo 2021. Non abbiamo ancora chiara la situazione e speriamo che lunedì si intraprenda una strada. Per noi Treofan deve rimanere a fare quelle produzioni anche senza Gindal e si deve trovare una soluzione. Altrimenti andremo avanti da soli perché vogliamo difendere questo gioiello che ha Terni”.

Fonte Radio Cusano Campus