Acerbo: “Ha chiuso la Utet Grandi Opere. Procedura fallimentare”

Ha chiuso la UTET GRANDI OPERE. Procedura fallimentare. Era la più antica casa editrice italiana. Non ne parlano i giornali e tantomeno le tv. Il governo non è intervenuto, il ministro della cultura Franceschini inerte. L’opposizione di destra ne ignora probabilmente l’esistenza.

La Regione Piemonte ha fatto qualcosa? E le fondazioni? Norberto Bobbio e Giuseppe Galasso si staranno rigirando nella tomba.

Lo Stato e la Regione dovevano intervenire per salvare un patrimonio così essenziale per la cultura del nostro paese.

Forse si può ancora fare

Il governo intervenga nel fallimento, acquisisca il catalogo e trovi le forme con un comitato scientifico autorevole per il rilancio della casa editrice.

P.S: I miei genitori facevano i sacrifici per pagare le rate dell’Enciclopedia #Utet, un monumento del sapere. L’agente Utet era il signor Di Francesco, excomunista diventato testimone di geova, che portava nelle case i libri della Utet con passione infinita. E famiglie popolari come la mia acquistavano a rate quei volumoni perché convinte che i loro figli avevano il diritto di accedere a quella cultura che a loro era stata preclusa. Era un’Italia migliore di questa. Allora si aprivano le biblioteche nei quartieri.