Regione Lazio, D’Amato: “Da oggi prenotazione drive-in tramite app SaluteLazio”

Da oggi i drive-in possono essere prenotati anche tramite l’App SaluteLazio, sia per i sistemi Ios che Android. Per effettuare la prenotazione bisogna avere a portata di mano la ricetta bianca con i 3 codice a barre. Confermando, la APP ti farà scansionare i codici a barre necessari per visualizzare le disponibilità della visita specialistica e poi scegliere il drive in preferito, secondo le disponibilità.

Il commento di D’Amato

“E’ un’ulteriore passo per agevolare il servizio e rendere più efficiente la rete regionale dei drive-in che oggi è composta da 64 postazioni” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.