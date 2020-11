Fiumicino, Anselmi: “Scritto alla Venchi S.p.a. per conoscere il destino dei lavoratori aeroportuali”

L’assessora al lavoro Anna Maria Anselmi fa sapere che ha scritto personalmente all’azienda per capire la situazione dei lavoratori.

“Venerdì scorso la Usb di Fiumicino mi ha informata della situazione riguardante i punti vendita della Venchi S.p.a. all’interno dell’aeroporto Leonardo Da Vinci e della loro possibile chiusura. In particolare mi ha relazionato riguardo ad alcuni lavoratori dell’azienda che, da un negozio all’interno dell’aeroporto, saranno trasferiti al Nord Italia, con inevitabili disagi per loro e per le loro famiglie.

Immediatamente mi sono attivata – spiega – e io stessa ho scritto una lettera all’azienda alimentare per capire la motivazione per la quale questi lavoratori, invece di essere redistribuiti nelle filiali di Roma, vengano piuttosto dirottati a centinaia di chilometri dalle loro case”.