PaP-Catanzaro sulle imbarazzanti dichiarazioni di Cotticelli

“Le imbarazzanti dichiarazioni del commissario Saverio Cotticelli, che scopre solo durante un’intervista di essere il responsabile del piano Covid, dà l’idea del modo in cui l’emergenza, ma più ampiamente la sanità e i diritti dei calabresi, si trovino nelle mani di istituzioni incapaci, negligenti, colpevolmente ignoranti, che giocano sulla salute e la vita dei cittadini della nostra regione.

Ad oggi, una cosa è certa

Se la Calabria è stata dichiarata Zona Rossa è solo per la responsabilità politica dell’attuale giunta regionale, in continuità con chi per anni ha amministrato questa regione a suo uso e consumo, favorendo gli interessi di pochi imprenditori, gettando la nostra terra nel degrado totale, nella povertà e nell’assoluta mancanza di diritto ed eguaglianza sociale. Per questo le lacrime di coccodrillo delle attuali istituzioni regionali che gridano alla condanna da parte del Governo centrale per l’imposizione della zona rossa sono inutili teatrini che dovrebbero essere risparmiati per dignità.

Ma siamo convinti che tutto questo può essere cambiato e che non sia un destino ineluttabile

Dalle piazze calabresi si è alzato un grido che non può essere ignorato e le proposte sono chiare: riprendersi i propri diritti, dare ai calabresi una sanità pubblica e accessibile a tutti, andare a bussare forte alla porta degli imprenditori per requisire le cliniche private, sostenere chi non può lavorare e non riceve alcun tipo di sussidio.

In una parola farla finita con questa politica improvvisata e restituire ciò che ai calabresi è stato tolto, inchiodando chi di dovere alle sue responsabilità, tracciando la strada per un altro modello di regione.”