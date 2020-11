Pecoraro: “Criminalità pronta ad aggredire questa situazione di difficoltà”

Walter Pecoraro Vicepresidente Federalberghi Roma, è stato ospite della trasmissione “Restart”, condotta da Aurora Vena su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt).

“Se l’albergo è chiuso per mancanza di clienti, sei costretto a tentare di mettere in vendita, ma la finanza opaca è pronta ad aggredire queste situazioni.

Noi riceviamo in continuazione proposte di acquisto che provengono da situazioni non chiare, non trasparenti. Questo succede da aprile.

Quando l’economia buona non funziona, l’economia cattiva si appropria delle strutture. Il governo dovrebbe capire che aiutare a sopravvivere le aziende sane, di famiglie, di generazioni, evita anche questo tipo di infiltrazioni nella nostra economia”.

Fonte Radio Cusano Campus