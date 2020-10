Istat: cala la fiducia del consumatori. Natale a rischio

Il nuovo calo dell’indice della fiducia dei consumatori è un pessimo segnale per l’economia italiana, che mette a serio rischio i consumi di Natale.

“La situazione attuale del paese e l’emergenza Covid incidono in modo negativo sulle aspettative delle famiglie portando ad una riduzione del clima di fiducia – spiega il presidente Carlo Rienzi – Basti pensare che a gennaio 2020, quindi prima dell’emergenza coronavirus, l’indice della fiducia dei consumatori era pari a 111,8, contro i 102,0 di ottobre, con un crollo del -8,7%”.

“Ma il pericolo reale è che il clima di sfiducia delle famiglie e l’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica si traducano in una contrazione delle spese legate alle festività natalizie, con una ulteriore riduzione dei consumi in un settore, quello del Natale, che solo a dicembre produce un giro d’affari per consumi pari a 110 miliardi di euro su un totale annuo di 900 miliardi di euro di consumi” – conclude Rienzi.