Bonomi, Confindustria: “Manca la trasparenza nel governo”

Faccio fatica a capire in che direzione va il Governo. L’italiano durante la prima fase ha mostrato grande senso civico perchè c’era più trasparenza e si sapeva cosa stesse accadendo, poi non è stato più così.

Manca la trasparenza

Credo che quello dei ristori sia un tema importante ma anche qui manca la trasparenza: ci sono persone che da maggio aspettano la cassa integrazione ed è su questo che gli italiani perdono la fiducia. Siamo in una situazione in cui ancora si discute se prendere il mes o no, e questo non si può più ascoltare.

Nessun coinvolgimento nel DPCM

Penso che il Governo debba ascoltare di più le parti sociali. Nessuno è stato coinvolto in questo dpcm e nessuno ha potuto contribuire e aiutare il Governo, è necessario cambiare il metodo.