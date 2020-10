Di Battista: “Avete mai sentito parlare del Glass-Steagall Act?”

Avete mai sentito parlare del Glass-Steagall Act? Fu la legge bancaria approvata in USA nel 1933 per contrastare la speculazione finanziaria esplosa dopo il crollo di Wall Street del ’29. Tra le altre cose la legge separò nettamente le banche commerciali dalle banche d’affari per tutelare maggiormente i risparmi dei contribuenti americani.

In questo momento il mondo intero si trova nel bel mezzo di una crisi economica e sociale potenzialmente più dannosa di quella del 1929. Le crisi (come le guerre o i terremoti) impoveriscono la stragrande maggioranza delle popolazioni ma arricchiscono squali senza scrupoli.

Per questo è necessaria anche in Italia la separazione tra banche commerciali e banche d’affari e, ancor di più, una legge durissima sui conflitti di interesse tra politica e finanza. Cerchiamo di comprendere la portata di tale fenomeno in Italia.

Sapete cos’hanno in comune Giuliano Amato, Augusto Fantozzi, Domenico Siniscalco, Vittorio Grilli, Fabrizio Saccomanni e Pier Carlo Padoan? Sono stati tutti Ministri dell’economia e delle finanze o del Tesoro negli ultimi 25 anni.

Tuttavia hanno un’altra cosa in comune: hanno fatto carriera anche nella grande finanza

1. Amato: ex-Presidente del Consiglio, ex-Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (governo D’Alema) è stato Presidente dell’International Advisory Board di Unicredit nonché consulente di Deutsch Bank. Oggi fa il Giudice costituzionale.

2. Augusto Fantozzi, recentemente scomparso: ex-Ministro delle finanze (governo Dini) è stato consulente per la banca d’affari Lazard.

3. Domenico Siniscalco: ex-Direttore generale del Tesoro e poi Ministro dell’economia (governo Berlusconi) è diventato managing director e vicepresidente di Morgan Stanley, colosso finanziario americano.

4. Vittorio Grilli: ex-Direttore generale del Tesoro e poi Ministro dell’economia (governo Monti) è diventato Presidente del Corporate & Investment Bank di JPMorgan.

5. Fabrizio Saccomanni, anche lui scomparso da poco: ex-Ministro dell’economia (governo Letta), nel 2018 è diventato Presidente di Unicredit.

6. Pier Carlo Padoan: ex-Ministro dell’economia (governi Renzi e Gentiloni), tra poche settimane diventerà Presidente di Unicredit e, probabilmente, tratterà per conto di una banca privata l’acquisto di MPS, banca salvata con denaro pubblico proprio da lui quando faceva il Ministro.

La commistione tra politica (in particolare gestione delle finanze pubbliche) e banche private deve finire. Questi sono i conflitti di interesse più pericolosi per l’interesse pubblico e per i conti dello Stato.

Pensate a quanti miliardi di denaro pubblico sono finiti nelle banche private negli ultimi 20 anni. Altro che reddito di cittadinanza, quota 100. Altro che gestione dei migranti. Cifre incredibili.

Il conflitto di interessi tra politica e banche è fondamentale risolverlo prima che arrivino i denari del Recovery Plan!