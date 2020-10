Olevano Romano, smantellato supermercato di droghe sintetiche dalla polizia

Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma nel corso di uno specifico servizio antidroga ad Olevano Romano (RM) ha proceduto all’arresto di due soggetti ed al sequestro di circa un 2 Kg. di stupefacente di varia natura, smantellando un autentico supermercato di droghe sintetiche.

Stupefacenti per i rave party

In particolare nel corso di servizi info-investigativi si apprendeva che una donna, unitamente al proprio compagno, entrambi residenti nel Comune di Olevano Romano (RM), erano responsabili di rifornire di stupefacente sintetico diversi “rave party” organizzati clandestinamente nella capitale e di essere in procinto di smerciare stupefacente nelle future feste private dello stesso tipo, in vista delle festività di Halloween.

Approfondita la notizia gli operatori della Squadra Mobile sono riusciti ad addivenire alle generalità dei soggetti scoprendo che la donna era già stata tratta in arresto nel 2016 dalla VI Sezione Criminalità Diffusa per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.

È stato, pertanto, organizzato un servizio specifico di osservazione nel Comune di Olevano Romano riuscendo ad individuare l’appartamento presumibilmente utilizzato per la conservazione dello stupefacente, dal quale provenivano distintamente una voce femminile ed una maschile.

Diverse droghe sintetiche nell’abitazione

I poliziotti, dopo aver fatto accesso all’interno dell’abitazione, hanno effettivamente verificato la presenza della donna da ricercare, la quarantenne F.R. pluripregiudicata, assieme al suo compagno, D.A. classe ’84, incensurato. Nonostante l’atteggiamento reticente da parte dei due, gli operatori di polizia sono riusciti a scoprire, occultati all’interno del freezer, 1 kg circa di “Speed/Amfetamina” pronta per la cottura; infatti sul piano cottura posto accanto al frigo è stata rinvenuta la relativa padella ancora contenente residui di stupefacente.

Dal controllo dell’appartamento sono stati rinvenuti ulteriori tipologie di stupefacente, sia classico che sintetico. Nello specifico, occultati all’interno di una credenza, sono stati rinvenuti 1 etto circa di polvere di MDMA (ECSTASY) oltre ad una busta in plastica con all’interno 1021 pasticche del medesimo stupefacente, usualmente utilizzato per feste clandestine e con gravi effetti sull’apparato neurologico; 300 gr di Ketamina pura al 99% e con effetti altamente allucinogeni; 1 etto e mezzo circa di Hashish e Marijuana.

Con il coordinamento della Procura di Tivoli tutto lo stupefacente rinvenuto, di straordinaria quantità e qualità, pronto ad essere immesso nell’illecito mercato delle feste clandestine, è stato sottoposto a vincolo del sequestro ed i due soggetti, che hanno ammesso le proprie responsabilità, sono stati arrestati ed associati presso gli istituti di Rebibbia-Femminile e Regina Coeli in attesa dell’udienza di convalida.