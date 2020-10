I benefici tratti dagli esercizi di mindfulness

Si sente parlare sempre più spesso di mindfulness e sono in aumento i professionisti che offrono ai pazienti interessati dei percorsi specifici per sfruttare i benefici degli esercizi di mindfulness. Basta effettuare una rapida ricerca sul web con la chiave di ricerca mindfulness Roma per scoprire i professionisti attivi nella capitale italiana.

Cos’è la mindfulness

Prima di analizzare i benefici di questa pratica è necessario capire cos’è la mindfulness. Si tratta di una pratica che si basa sui concetti fondamentali di concentrazione e consapevolezza: con concentrazione si fa riferimento allo sforzo che compiamo per mantenere focalizzata la nostra attenzione, mentre con consapevolezza si intende la capacità di agire in maniera intenzionale.

Lo scopo della mindfulness è quindi insegnarci a controllare la nostra attenzione – acquisendo la capacità di rimanere concentrati e di avere un’attenzione focalizzata – ed insegnarci a prendere le decisioni in autonomia, agendo in maniera intenzionale con consapevolezza. L’obiettivo ultimo è giungere alla piena conoscenza di se stessi e a godere del momento presente, senza lasciarsi influenzare eccessivamente dal passato e dai timori per il futuro.

Quali sono i benefici della mindfulness

Dopo aver capito cos’è la mindfulness si può approfondire il discorso e ci si può occupare di apprendere quali sono i benefici che derivano dagli esercizi di mindfulness. Sono state condotte alcune ricerche negli ultimi anni per tentare di definire i vantaggi che potrebbero derivare da questi esercizi e sono stati messi in luce alcuni interessanti benefici.

Gli esercizi di mindfulness sarebbero utili innanzitutto per ridurre la ruminazione. Con ruminazione mentale si fa riferimento ad una forma di pensiero ciclico che va ad occupare l’attività cognitiva per gran parte del tempo e che impedisce il normale flusso di pensieri. La ruminazione protratta nel tempo può avere un impatto negativo sulla qualità della vita.

Secondo uno studio condotto da Amishi P Jha e dal suo gruppo di ricerca, la mindfulness sarebbe in grado di migliorare la memoria a breve termine. Nello studio il miglioramento della memoria a breve termine è stato affiancato da una riduzione delle emozioni negative nei soggetti che avevano praticato degli esercizi di mindfulness.

I pazienti che seguono degli esercizi specifici possono agire sulla loro reattività emozionale e migliorare la gestione delle emozioni. Può capitare talvolta che anche per stimoli minimi si abbiano dei cambiamenti dell’umore e delle reazioni emotive spropositate: con la mindfulness si potrà agire su questo aspetto, migliorando la gestione delle reazioni emozionali.

Si è detto che un tema centrale della mindfulness è la concentrazione, ovvero la capacità di mantenere focalizzata l’attenzione. Con gli esercizi proposti dai professionisti i pazienti potranno migliorare la loro concentrazione, con risvolti positivi sulle attività della vita quotidiana, in particolare su quelle attività che richiedono uno sforzo cognitivo protratto.

Questi esercizi sono consigliati anche a coloro che stanno attraversando un momento della vita stressante. Lo stress è una reazione fisiologica agli stimoli ambientali ed interni, ma se si protrae per un periodo eccessivo può avere delle conseguenze negative. Per evitare queste conseguenze negative è importante imparare a gestire lo stress.