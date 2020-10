Lezzi: “Non parlatemi di compromesso”

Alessandro Profumo è stato condannato a 6 anni di reclusione per aggiotaggio e false comunicazioni nell’ambito di un filone dell’inchiesta su MPS di cui, all’epoca dei fatti, era presidente.

Alessandro Profumo ora è amministratore delegato di Leonardo ed è stato nominato malgrado fosse già sotto processo.

La questione sarebbe una delle solite già sentite tante volte ma questa volta il Governo che ha presentato la nomina ha come parte maggioritaria il M5S.

Fare attenzione

Per me, come per tanti altri colleghi e per Alessando Di Battista, sarebbe facile dire ai vertici del M5S che ve lo avevamo detto e che vi avevamo pregato con tutti i mezzi privati prima e pubblici poi di fare attenzione.

Invece, questo profondo imbarazzo che provo, mi spinge con più determinazione a chiedervi di considerare la discussione sulle nomine che è uno dei punti dell’Agenda 2020-2030 lanciata ieri da Di Battista. In altri tempi, avremmo chiesto immediatamente le sacrosante dimissioni di chi ha sostenuto questa nomina.

E non parlatemi di compromesso, perché se era un nome del PD, voi dovevate pretenderne uno pulito. Per molto meno, ve lo ripeto, uno dei nostri non si sarebbe potuto candidare neppure a consigliere di circoscrizione.