PaP: “La vita di chi lavora vale più dell’aumento di fatturato”

Oggi è la giornata nazionale delle vittime di incidenti sul lavoro.

Sono 823 i lavoratori e le lavoratrici in otto mesi, nel 2020, ad aver lasciato la vita sul posto di lavoro. Una strage silenziosa che mette il nostro Paese nei primi posti in ogni classifica per infortuni sul posto di lavoro in Europa.

Leggi e controlli

Per far fronte a questa vera e propria emergenza sociale non vogliamo le solite istituzionali parole di circostanza, ma leggi stringenti e controlli efficaci. Perché troppo spesso si muore perchè la sicurezza è un costo per le aziende sia in termini di formazione che di fornitura di dispositivi di sicurezza. Lo abbiamo visto chiaramente con la pandemia.

La vita di chi lavora vale più dell’aumento di fatturato.